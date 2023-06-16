ABD-Meksika maçında tribünlerden homofobik tezahüratlar! Hakem maçı anında durdurdu - Son Dakika
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ABD-Meksika maçında tribünlerden homofobik tezahüratlar! Hakem maçı anında durdurdu

16.06.2023 14:57

ABD'nin Meksika'yı 3-0 yendiği CONCACAF Uluslar Ligi yarı final maçında tribünlerden homofobik tezahüratlar yükseldi. Hakem maçı erken bitirdi ve FIFA, Meksika'nın maçlarında homofobik tezahüratlar nedeniyle ülkeye birçok kez yaptırımlar uyguladı.

ABD'nin Meksika'yı 3-0 yendiği CONCACAF Uluslar Ligi yarı final maçına tribünlerde yapılan homofobik tezahüratlar damga vurdu.

TRİBÜNLERDEN HOMOFOBİK TEZAHÜRATLAR YÜKSELDİ

Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda oynanan mücadelede ABD kalesici Matt Turner'ın kaleci vuruşunu yapacağı sırada tribünlerden homofobik söylemler yükseldi. Homofobik sloganlar ve tezahüratlar nedeniyle statta, ayrımcı söylemlerin son bulması için seyircilere uyarıda bulunuldu.

HAKEM MAÇI ERKEN BİTİRDİ

Meksika tribününün bu tutumu devam edince hakem Ivan Barton, protokol gereği maçı geçici olarak durdurdu. Stat hoparlörlerinden seyirciler bir kez daha uyarılırken, karşılaşma artık oynanamayacak duruma gelince Barton, uzatma dakikalarının tamamlanmasını beklemeden maçı sona erdirdi.

MEKSİKA'NIN İLK VUKUATI DEĞİL

FIFA, Meksika'nın maçlarında homofobik tezahüratlar nedeniyle ülkeye birçok kez yaptırımlar uyguladı. Kasım 2021'de 2 Dünya Kupası eleme maçını seyircisiz oynarlarken, 100,000 İsviçre frangı da para cezası ödediler. Ayrıca, Haziran 2021'de de cezalandırıldılar. FIFA, geçen yılki Dünya Kupası sırasında Meksika'ya karşı iki homofobik tezahürat olayı için disiplin soruşturması başlattı. Meksika'ya tekrar 100,000 İsviçre frangı para ve bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

YORUMLAR (1)
  • sait acar: Bunlara anladığı ve istediği şekilde muamele yapın. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: ABD-Meksika maçında tribünlerden homofobik tezahüratlar! Hakem maçı anında durdurdu - Son Dakika
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