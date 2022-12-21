Dünya Kupası kutlamasında Messi'yi kızdırmıştı! Nusret'i final maçına almayacaklarını açıkladılar - Son Dakika
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Dünya Kupası kutlamasında Messi'yi kızdırmıştı! Nusret'i final maçına almayacaklarını açıkladılar

21.12.2022 17:14

ABD'nin en eski futbol turnuvası Open Cup resmi hesabından 2022 FIFA Dünua Kupası kutlamasında Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kızdıran Nusret Gökçe'nin final maçına alınmayacağı açıklandı.

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştığı final maçının ardından ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahaya girmesi büyük tepki çekmişti. Messi'nin Nusret Gökçe'ye karşı gösterdiği tavır da çok konuşuldu.

Dünya Kupası töreninde Messi'yi çıldırmıştı! Nusret, final maçına alınmayacak

HİÇ PAS VERMEDİ

Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.

Dünya Kupası töreninde Messi'yi çıldırmıştı! Nusret, dev finale alınmayacak

"SALT BAE MEN EDİLMİŞTİR"

ABD'nin en eski futbol turnuvası olan 'Open Cup'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Salt Bae, 2023 Open Cup'tan men edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

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Lionel Messi, Nusret Gökçe, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası kutlamasında Messi'yi kızdırmıştı! Nusret'i final maçına almayacaklarını açıkladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası kutlamasında Messi'yi kızdırmıştı! Nusret'i final maçına almayacaklarını açıkladılar - Son Dakika
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