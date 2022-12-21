Dünya Kupası kutlamasında Messi'yi kızdırmıştı! Nusret'i final maçına almayacaklarını açıkladılar

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İşçi ve işverenin dört gözle beklediği asgari ücret için AK Parti'den de rakam geldi

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştığı final maçının ardından ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahaya girmesi büyük tepki çekmişti. Messi'nin Nusret Gökçe'ye karşı gösterdiği tavır da çok konuşuldu.

HİÇ PAS VERMEDİ

Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.

"SALT BAE MEN EDİLMİŞTİR"

ABD'nin en eski futbol turnuvası olan 'Open Cup'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Salt Bae, 2023 Open Cup'tan men edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.