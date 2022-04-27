Abdullah Avcı'dan çağrı: "Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum" - Son Dakika
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Abdullah Avcı'dan çağrı: "Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum"

27.04.2022 16:53

- Abdullah Avcı'dan çağrı: "Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cuma günü düzenlenecek antrenmanın taraftarlara açık olacağını duyurarak, davette bulundu.

- Abdullah Avcı'dan çağrı: "Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cuma günü düzenlenecek antrenmanın taraftarlara açık olacağını duyurarak, davette bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Sahadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan bordo-mavililer de hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, cuma saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'ndaki antrenmanın taraftarlara açık olacağını duyurarak destek çağrısında bulundu. Avcı, "Sene başından itibaren, tribünlerde, dışarıda, bana, ekibe ve takıma yaptığınız destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar savunmayı, hücumu, hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de beraber antrenmanı seyretme, beraber olma talebiniz oldu. Sizin bu talebinize cuma akşamı 16.30'da Akyazı'da sizleri de orada görmeyi bekliyorum" dedi.

Abdullah Avcı'dan çağrı: Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum
Abdullah Avcı'dan çağrı: Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum
Abdullah Avcı'dan çağrı: Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum
Abdullah Avcı'dan çağrı: Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'dan çağrı: 'Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum' - Son Dakika


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