Abu Dabi, 2030 yılına kadar Formula 1'de

Abu Dabi Grand Prix'si, 2030 yılına kadar Formula 1 takviminde yer alacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, 2009 yılında takvime giren Abu Dabi Grand Prix'sinin yeni sözleşmeyle 2030'a kadar devam edeceği kaydedildi.

F1 Başkanı Stefano Domenicali, organizatörlerin her yıl sezonun son yarışı için inanılmaz bir gösteri hazırladığını belirterek, "Bu durum yarışları geliştirmek için yapılan değişikliklerle birleşince gelecek yıllarda da Yas Marina Pisti'nde olmaktan heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Yas Marina Pisti, pazar günü sezonun 22. ve son yarışına ev sahipliği yapacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ile Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak.