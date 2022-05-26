Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı

26.05.2022 15:00

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon transferleri için harekete geçti. Ilıcalı, bir dönem Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Hull City transfer çalışmalarına başladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri için düğmeye bastı.

ACUN ILICALI, SERI'Yİ İSTİYOR

Ajansspor'un Football Insider'dan aktardığı habere göre; Hull City, Jean Michael Seri transferiyle dikkat çeken bir hamle yapmayı planlıyor. Acun Ilıcalı'nın da Fildişi Sahilli futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi.

Jean Michael Seri

FULHAM YENİ SÖZLEŞME TEKLİF ETMEYECEK

Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon Fulham formasıyla Championship'te 33 maçta 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlarken takımının yeniden Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı. Fakat İngiliz ekibinin, Seri'ye yeni bir sözleşme teklif etmeyeceği ve Fildişi Sahilli futbolcuyla yollarını ayıracağı ifade edildi.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı - Son Dakika


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