Acun Ilıcalı'dan dev hamle! Roma ile her konuda anlaştı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan dev hamle! Roma ile her konuda anlaştı

24.05.2023 14:16

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Roma ile büyük bir anlaşmanın eşiğinde. İki takım arasında gerçekleştirilecek protokole göre Hull City, İtalyan devinin genç futbolcularını kadrosuna ücretsiz şekilde katma imkanı sağlayacak.

Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, kulübü geliştirmek adına yaptığı hamlelere bir yenisini daha eklemek üzere.

İMZA ÇOK YAKIN

Hull Live'a göre Hull City, Roma ile dev bir anlaşma imzalamanın eşiğinde. Geçtiğimiz günlerde kulübün başkan yardımcısı Tan Kesler'in de Roma'da görüntülenmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Tan Kesler (Sağda)

PROTOKOLÜN DETAYLARI

İki taraf arasında anlaşmaya varıldığı ve imzaların kısa süre içinde atılacağı ifade edildi. İki kulüp arasında imzalanacak protokole göre, Hull City, Roma'nın potansiyel vadeden genç yıldızlarını ücretsiz kiralayabilecek.

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Acun Ilıcalı, Hull City, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan dev hamle! Roma ile her konuda anlaştı - Son Dakika


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