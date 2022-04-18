Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti! - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!

18.04.2022 21:00
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!

Şota'nın takımın başına geçmesiyle art arda kötü sonuçlar alan Hull City'nin galibiyet serisi 2 maç sürdü. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti.

İngiltere Championship'in 43. haftasında deplasmanda Milwall ile karşılaşan Hull City, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hull City'nin 3 puan rüzgarı dindi.

TESELLİ GOLÜ

Milwall'ın gollerini 51'de Scott Malone, 55'te Tom Bradsaw kaydetti. Hull City'nin golünü ise 87. dakikada Tom Eaves'dan geldi. Kalan dakikalar beraberlik için Hull City'ye yetmedi.

DEPLASMAN BÜYÜSÜ BOZULDU

Deplasmanda 6 maçtır kaybetmeyen Hull City'nin büyüsünü Milwall bozdu. Hull City'yi 16 maçtır yöneten Şota 16 maçta 5 galibiyet, 8 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
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