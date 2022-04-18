İngiltere Championship'in 43. haftasında deplasmanda Milwall ile karşılaşan Hull City, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hull City'nin 3 puan rüzgarı dindi.
Milwall'ın gollerini 51'de Scott Malone, 55'te Tom Bradsaw kaydetti. Hull City'nin golünü ise 87. dakikada Tom Eaves'dan geldi. Kalan dakikalar beraberlik için Hull City'ye yetmedi.
Deplasmanda 6 maçtır kaybetmeyen Hull City'nin büyüsünü Milwall bozdu. Hull City'yi 16 maçtır yöneten Şota 16 maçta 5 galibiyet, 8 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti! - Son Dakika