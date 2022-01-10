Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Szalai, Novak (Dk. 84 Rossi), Sosa, İrfan Can Kahveci (Dk. 60 Serdar Dursun), Mert Hakan Yandaş (Dk. 72 Ferdi Kadıoğlu), Zajc (Dk. 84 Meyer), Pelkas (Dk. 60 Mesut Özil), Valencia

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 86 Tarık Çamdal), Gökhan İnler, Stambouli (Dk. 79 Sinan Kurt), Yunus Akgün, Belhanda (Dk. 66 Akintola), Vargas (Dk. 66 Bjarnason), Assombalonga

Goller: Dk. 29 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 34 Gökhan İnler, Dk. 46 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Svensson, Dk. 40 Stambouli, Dk. 48 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 47 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+2 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

46. dakikada Kaan Kanak'ın ortasında altı pasın sağında topa ayak sokan Belhanda'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

60. dakikada soldan Novak'ın ortasına ceza sahası içinde yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Mesut Özil'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

85. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasıyla ceza yayı üstünde topu önünde bulan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada sağdan Svensson'un yerden ortasına penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Akintola'nın şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.