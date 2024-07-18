Adana Demirspor Kulübü İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

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Adana Demirspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun olağan mali ve seçimli genel kurulunda TFF Başkanı olarak seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.