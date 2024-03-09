Adanaspor ve Sakaryaspor Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, kalitesi yüksek bir maç oynandığını belirtti.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta kompakt oyunla hızlı hücumlara çıktıklarını söyledi.

İyi bir rakiple karşılaştıklarını aktaran Kılıç, "Kontratak ve hızlı hücum anlamında derslik pozisyonlarımız var. Şut anına dönüşmedi veya sonuçlanmada biraz sıkıntı çektik gibi göründü ama hem çok tempolu hem de kalabalık çıktık öne. Rakibin gücü ortada. Şampiyonluğun ciddi adaylarından biri. Kaliteli oyuncuları var, zor olacağını biliyorduk. Oyunu çok iyi tuttular bizim çocuklar. İki tarafı kutluyorum. Centilmenlik kuralları içerisinde top oynamaya odaklandılar, ortaya güzel bir oyun çıktı. 3 puan olmadan çok tatmin olunmuyor ancak rakibin gücü ve son haftalardaki sıkıntılarımızı hesap ederseniz güçlü bir takıma karşı kaybetmeden sahadan çıkmanın önemini söylemek istiyorum." diye konuştu.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, sahada istenilen oyunu sergileyemediklerini ifade etti.

1 puanla evlerine döneceklerini anlatan Karslı, şunları kaydetti:

"Önceki haftalara baktığımızda oynadığımız pas oyununu ya da belli prensiplere dayalı oyun oynarken aldığımız sonuçları bu müsabakada yansıtamadık. Çok az fırsat elimize geçti, bunları değerlendirmeliydik. Olmadı ama hedeflediğimiz yol haritasında gitmemiz ve ulaşmamız gereken yere ulaşmak istiyoruz. Önümüzdeki 8 haftalık periyotta puan hesabında yaptığımız bir beraberliğin bu müsabakaya denk gelmesi bizi üzdü. Takım olarak sahada çok fazla mücadele gücü ortaya koyamadık. Biraz daha arzulu, sonuca odaklı, oyunda daha çok kavga eden ve daha çok ikili mücadele yapan bir takım olmalıyız."