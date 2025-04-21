Adasokağı Finale Yükseldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Adasokağı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 23-21 yenerek finale yükseldi.
Konuk ekip, Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan maçın ilk yarısını da 11-9 önde bitirdi.
Eşleşmedeki ilk maçtan da 28-27 galip ayrılan Adasokağı, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Adasokağı, Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.
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