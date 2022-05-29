SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması - Son Dakika
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SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması

29.05.2022 13:06

Adilcevaz'da şampiyonluk kutlamasıSalih BEŞKARDEŞ / ADİLCEVAZ, (Bitlis),(DHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1'inci Ligi şampiyonu olan Adilcevaz Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı için şampiyonluk kutlaması yapıldı.

Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması

Salih BEŞKARDEŞ/ ADİLCEVAZ, (Bitlis),(DHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1'inci Ligi şampiyonu olan Adilcevaz Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı için şampiyonluk kutlaması yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden ve şampiyon olarak AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselen Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı için Adilcevaz ilçesindeki belediye meydanında şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kutlamada, konvoyla şehir turu atan takım ve taraftarlar, Belediye Meydanı'nda halaylar çekerek tezahüratlarla Bitlis'ten ilk kez bir takımın Efeler Ligine yükselmesinin sevincini yaşadı. Ardından Ahlat Ergezen Ortaokulu mehteran takımının renk kattığı şampiyonluk kutlaması, İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu halk oyunları, kupa töreni ve mahalli sanatçıların konseriyle devam etti.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, İlçeden bir takımın voleybolda Efeler Ligi'nde mücadele edecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise takımla gurur duyduklarını ifade ederek, "Adilcevaz TÜRŞAD voleybol takımımız bu sene TVF 1'inci Ligi'nde şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükseldi. Hayalini bile kuramayacağımız hayallerimiz gerçek oldu. Bu sayede Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlar buraya gelecek. Belki ileride Avrupa takımları da buraya gelecek. Adilcevaz gittikçe daha güzel bir yer haline gelecek. Önümüzdeki sezon Efeler Liginde mücadele edecek olan takımımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi ise önümüzde sezon AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutup TVF 1'inci Liginde şampiyon olarak Efeler Ligine yükseldik. Önümüzdeki sezon mücadele edeceğimiz Efeler Liginde Fenerbahçe, Galatasaray, Vakıfbank gibi büyük takımlar Adilcevaz'a gelecek. Çok güzel iki transfer yaptık. Transferlerimizden biri İranlı bir oyuncu. İran milli takım pasörü Bardia Saadat buraya geldikten sonra İranlı kafileler akın akın buraya gelecek. Belki de İran ticareti Van'dan buraya doğru kayacak. Ayrıca dünya çapında bir oyuncu olan Polonya milli takımından Mateusz Mika'yı transfer ettik. Başka transferlerimiz daha var. Eğer bu transferleri de yapabilirsek Allah'ın izniyle gelecek sene Avrupa takımları da buraya gelecek. Bu sayede inşallah ilimizi ve ilçemizi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da tanıtma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Şampiyonluk kutlaması mahalli sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde çekilen halayların ardından havai fişek gösterileri ile sona erdi.

SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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