Afganistanlı Yiğido Sivas'ta yarı final maçı izleyecek - Son Dakika
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Afganistanlı Yiğido Sivas'ta yarı final maçı izleyecek

09.05.2022 16:41

- Afganistanlı Yiğido Sivas'ta yarı final maçı izleyecek Sivasspor fanatiği Afganistanlı küçük taraftar Eyoub Mohammad Turkman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçını izlemek için Afganistan'dan Sivas'a geldi.

- Afganistanlı Yiğido Sivas'ta yarı final maçı izleyecek

SİVAS - Sivasspor fanatiği Afganistanlı küçük taraftar Eyoub Mohammad Turkman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçını izlemek için Afganistan'dan Sivas'a geldi.

Sivasspor aşığı Eyoub Mohammad Turkman, geçtiğimiz senelerde Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Radyo Televizyonu aracılığı ile Afganistan'dan Sivasspor'un maçına gelmişti. 3 sene sonra tekrar Sivas'a gelen Eyoub, Sivasspor ve Alanyaspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş tribünden izleyecek. Küçük Eyoub, gönülden bağlı olduğu Sivasspor'a destek olabilmek için maç öncesinde Sivasspor Store'u gezip forma alarak kulübe katkı sağlamayı da ihmal etmedi.

"Sivasspor 3 gol atar"

Afganistan'dan yarı final maçı için gelen Eyoub Mohammad Turkman, Sivasspor'un kupayı almasını istediğini belirterek, "Afganistan'da yaşarken de Sivasspor'u tutuyordum. Sivasspor ve Mecnun Başkanımızı çok seviyorum. Futbolcu abilerimiz, Rıza Hocam ve takımımızla kupa maçını alacağız. Afganistan'dan kupa maçı için buraya geldim. Çok heyecanlıyım Sivasspor 3 gol atar. Sivas'ın en çok renklerini, futbolcuları ve gol atmalarını seviyorum. Umarım Sivasspor kupayı alır" dedi.

Afganistanlı Yiğido Sivas'ta yarı final maçı izleyecek
Afganistanlı Yiğido Sivas'ta yarı final maçı izleyecek
Afganistanlı Yiğido Sivas'ta yarı final maçı izleyecek
Afganistanlı Yiğido Sivas'ta yarı final maçı izleyecek

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SİVAS AFGAN SİVASSPOR TARAFTARI KÜÇÜK EYÜP, ALANYASPOR MAÇI İÇİN SİVAS'A GELDİ SİVAS AFGAN SİVASSPOR TARAFTARI KÜÇÜK EYÜP, ALANYASPOR MAÇI İÇİN SİVAS'A GELDİ

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afganistanlı Yiğido Sivas'ta yarı final maçı izleyecek - Son Dakika


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