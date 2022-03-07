Afyonkarahisar'da 'Gençler Tekvando' grup müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'Gençler Tekvando' grup müsabakaları tamamlandı

07.03.2022 16:18
Afyonkarahisar'da 'Gençler Tekvando' grup müsabakaları tamamlandı

5-7 Mart 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılan Okul Sporları Kız-Erkek Gençler Tekvando Grup müsabakaları tamamlandı.

5-7 Mart 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılan Okul Sporları Kız-Erkek Gençler Tekvando Grup müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalar, Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Spor Salonu'nda 418 sporcunun katılımıyla yapıldı. Gruplarında dereceye giren sporcular Alanya'da yapılacak yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Grup müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil eden M. Mehmet Arı 68 kg'da grup ikincisi, Emre Erol ise 55 kg'da grup üçüncüsü olarak yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 'Gençler Tekvando' grup müsabakaları tamamlandı

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Karahisar, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da 'Gençler Tekvando' grup müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 'Gençler Tekvando' grup müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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