Üye Girişi
Afyonspor, Bahaddin Güneş liderliğinde ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Afyonspor, Bahaddin Güneş liderliğinde ilk antrenmanına çıktı

16.02.2022 09:07
Afyonspor, Bahaddin Güneş liderliğinde ilk antrenmanına çıktı

Afyonspor ile geçtiğimiz hafta sonu anlaşma imzalayan Teknik Direktör Bahaddin Güneş ayağının tozu ile ilk antrenmanına çıktı.

Afyonspor ile geçtiğimiz hafta sonu anlaşma imzalayan Teknik Direktör Bahaddin Güneş ayağının tozu ile ilk antrenmanına çıktı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor'da, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz hafta sonu Cem Kavçak ile yollar ayrılırken, Kavçak'ın yerine mor beyazlı kulüp Bahaddin Güneş ile anlaştı. Futbolcular ile kısa bir toplantı yapan Bahaddin Güneş ardından bazı futbolcularla da özel olarak görüştü. Afyonsporlu futbolcular ardından hafta sonu oynayacakları Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına başladı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Bahaddin Güneş liderliğinde ilk antrenmanına çıktı
Afyonspor, Bahaddin Güneş liderliğinde ilk antrenmanına çıktı

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor, Bahaddin Güneş liderliğinde ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:08 Tekirdağ'da feci kaza: Kamyona arkadan çarptı, 65 metre sürüklendi
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
08:53 Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı
08:48 Yunan komutandan çarpıcı Türkiye açıklamaları: Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddianızı unutun
08:40 Dublörlü tapu çetesi! Başkalarına ait arsaları satıyorlar! Aralarında tapu ve emniyet müdürleri de var!
08:32 Yeraltı dünyasında hesaplaşma dönemi! Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı vuruldu
08:28 Konutta KDV indirimi geliyor! İşte yeni sistemin detayları
08:25 Haluk Bilginer oyunculuğuyla büyüledi! Otoriter baba karakterini adeta yaşadı
08:22 Falyalı cinayeti nasıl çözüldü, katillere hangi ipucu sayesinde ulaşıldı! İşte o eldiven
08:14 İş yerinde çıkan yangın, panik yarattı! Boya kutuları tehlike saçtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 09:13:22. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonspor, Bahaddin Güneş liderliğinde ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement