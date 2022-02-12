Afyonspor'da, Nazmi Candoğan şoku

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'ın kaptanı Nazmi Candoğan'ın sakatlığı nedeniyle İnegölspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.
Mor beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Namzi Candoğan'ın geçtiğimiz hafta ortasında oynanan Vanspor karşılaşmasında sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlandığı kaydedilerek, "Futbolcumuz Nazmi Candoğan, İnegölspor karşılaşmasında forma giyemeyecektir.
Tedavisine başlanan Nazmi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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