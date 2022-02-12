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Afyonspor'da, Nazmi Candoğan şoku - Son Dakika

Afyonspor'da, Nazmi Candoğan şoku

12.02.2022 17:23
Afyonspor'da, Nazmi Candoğan şoku

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'ın kaptanı Nazmi Candoğan'ın sakatlığı nedeniyle İnegölspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'ın kaptanı Nazmi Candoğan'ın sakatlığı nedeniyle İnegölspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Mor beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Namzi Candoğan'ın geçtiğimiz hafta ortasında oynanan Vanspor karşılaşmasında sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlandığı kaydedilerek, "Futbolcumuz Nazmi Candoğan, İnegölspor karşılaşmasında forma giyemeyecektir.

Tedavisine başlanan Nazmi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Futbol Federasyonu, İnegölspor, Darbe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor'da, Nazmi Candoğan şoku - Son Dakika Spor


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