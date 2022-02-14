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Afyonspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Afyonspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ayrıldı

14.02.2022 13:53
Afyonspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ayrıldı

Afyonspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların faturası Teknik Direktör Cem Kavçak'a kesilirken, kulüpten yapılan yazılı açıklamada Kavçak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Afyonspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların faturası Teknik Direktör Cem Kavçak'a kesilirken, kulüpten yapılan yazılı açıklamada Kavçak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor'da kötü gidişat devam ediyor. Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta sonu konuk olduğu İnegölspor'a da 2-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından Afyonspor'un resmi sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapılarak, "Kulübümüzün teknik direktörlük görevini yürüten Cem Kavçak ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetleri için kendilerine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Futbol Federasyonu, İnegölspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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