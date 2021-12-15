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Aguero, kalp rahatsızlığı nedeniyle gözyaşları içinde futbolu bıraktı - Son Dakika
BBC

Aguero, kalp rahatsızlığı nedeniyle gözyaşları içinde futbolu bıraktı

15.12.2021 18:47
Aguero, kalp rahatsızlığı nedeniyle gözyaşları içinde futbolu bıraktı

Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Aguero, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bıraktı.

Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Aguero, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bıraktı. Aguero, sağlığını korumak için futbolu bırakması gerektiği gerçeğini "çok zor" kabul ettiğini söyledi. Kariyerinin kendisini gururlandırdığını söyleyen Aguero, kararını açıkladığı basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

33 yaşındaki oyuncu yazın Manchester City'den Barcelona'ya transfer olmuş, 30 Ekim'de takımının Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maç sırasında göğsünde rahatsızlık hissetmesinin ardından hastaneye götürülmüştü.

Kariyerini 786 maçtaki 427 golle tamamlayan Aguero, "Bu basın toplantısını, sizlere futbol oynamayı bırakma kararımı duyurmak için düzenledim. Çok zor bir an" diye sözlerine başladı.

"Futbolu bırakma kararını sağlığım için aldım" diyen Aguero, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkese elimden geleni yaptığımı söylemek istiyorum. Beş yaşında, topa ilk dokunduğumdan beri futbol oynamayı düşledim. Avrupa'ya gelebileceğimi hiç düşünmedim, dolayısıyla herkese teşekkürlerimi bildiriyorum."

"Kariyerimden gurur duyuyorum ve bunun başıma daha önce değil de, şimdi gelmesi iyi. Yaşamda beni neyin beklediğini bilmiyorum ama beni seven ve benim için en iyisini isteyen çok insanın olduğunu biliyorum."

Rekorlarla dolu kariyer

Kariyerine Arjantin'de Independiente takımında başlayan Sergio Aguero, Atletico Madrid'e transfer oldu.

Aguero, Atletico Madrid'le 2010'da UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Atletico Madrid'de 234 maçta 101 gol atan Aguero, 38 milyon sterline Mancester City'ye transfer oldu.

İngiltere'de geçirdiği 10 yılda hem kulübün hem de Premier Lig'in efsanelerinden birine dönüşen Arjantinli oyuncu beş kez Premier Lig şampiyonluğu, bir kez Federasyon Kupası, altı kez de Lig Kupası'nı kazandı.

Aguero, Manchester City'den kulüp formasıyla en çok gol atan isim olarak ayrıldı.

Manchester City formasıyla 390 maçta 260 kez fileleri havalandıran Aguero, 16 maçta da hat-trick yapmıştı.

Aguero, kalp rahatsızlığı nedeniyle gözyaşları içinde futbolu bıraktı
Aguero, kalp rahatsızlığı nedeniyle gözyaşları içinde futbolu bıraktı
Aguero, kalp rahatsızlığı nedeniyle gözyaşları içinde futbolu bıraktı

Atletico Madrid, Sergio Aguero, Manchester, Kalp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aguero, kalp rahatsızlığı nedeniyle gözyaşları içinde futbolu bıraktı - Son Dakika Spor

BBC

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