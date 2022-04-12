Ahmet Ağaoğlu: Ben, Gümüşdağ ve Çebi TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyoruz - Son Dakika
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Ahmet Ağaoğlu: Ben, Gümüşdağ ve Çebi TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyoruz

12.04.2022 17:59
Ahmet Ağaoğlu: Ben, Gümüşdağ ve Çebi TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyoruz

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu, Ağaoğlu, "Hiçbir şekilde ne ben, ne Göksel Gümüşdağ, ne de Ahmet Nur Çebi TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyoruz" dedi.

Kulüpler Birliği ve Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu, Ağaoğlu, "Hiçbir şekilde ne ben, ne Göksel Gümüşdağ, ne de Ahmet Nur Çebi TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyoruz" dedi.

"YASANIN BU HALİYLE ÇIKMASI DAHA FAZLA PROBLEM YARATACAK"

Spor Yasası hakkında Ağaoğlu, şunları söyledi, "Spor Yasası ile ilgili Kulüpler Birliği olarak çekincelerimizi bile getirmiştik. Bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması, şu anki problemlerden daha fazlasını yaratacak. İleriye dönük olarak çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikar. Bu arada şunu net olarak ifade edeyim, mali disiplin konusunda bütün kulüplerimiz fikir birliği içinde ancak çerçevesinin çok iyi çizilmesi gerekiyor. Kulüpler Birliği olarak yoğun bir gündem olarak toplandık. Komisyonda kabul edilen spor yasası birinci maddemizdi. UEFA'ya üye 56 üye içerisinde buna benzer bir yasa ile futbolun yönetildiği bir başka ülke yok. Yasa çıkmadan çalışmaları yapmak üzere dört büyük kulüp başkanı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Süleyman Hurma ile önümüzdeki hafta yoğun çalışmalar yapacağız." "8+3 YABANCI KURALININ DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"Yabancı Oyuncu Kuralı ile ilgili güncel kararın devam etmesini  kulüpler olarak istediklerine vurgu yapan Ağaoğlu, "Yabancı konusu uzun zamandır gündemde. Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi dile getirmiştik. En azından 1 sene daha 8+3 yabancı kuralının devam etmesini istiyoruz. Çünkü bazı kulüplerimizin elin uzun mukaveleleri olan ciddi sayıda yabancı oyuncu var" açıklamasında bulundu. "YAYIN İHALESİNİ 1.5 AY İÇERİSİNDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"Yayın ihalesinin kısa bir süre içinde çözülmesini beklediklerini söyleyen Ağaoğlu, "Naklen yayın ihalesi için çalışan isimler istifa etti. Servet Yardımcı naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci yönetiyor. Görüşlerimizi Servet Yardımcı'ya ileteceğiz. 1.5 ay içerisinde bu işi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. "NE BEN, NE GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ, NE DE AHMET NUR ÇEBİ TFF BAŞKANLIĞI'NA ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Federasyon başkanı olmak istemediğini belirten Ağaoğlu, "Hiçbir şekilde ne ben, ne Göksel Gümüşdağ, ne de Ahmet Nur Çebi TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyoruz. Her iki başkanın da ifadeleri benim geçtiğimiz hafta kullandığım ifadeyle aynı. TFF Başkanı olmak istemiyorum. Kamuoyunda gündemde isimler var. Neden bu isimler gündemde bilmiyorum" şeklinde konuştu.

- İstanbul
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Türkiye Futbol Federasyonu, Göksel Gümüşdağ, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: Ben, Gümüşdağ ve Çebi TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyoruz - Son Dakika


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