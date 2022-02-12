Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum

11 Ocak'ta Ankara Gölbaşı'ndaki trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın acısı geçmiyor. Çalık'ın evlilik planları yaptığı ve nikah tarihi için çıktığı yolda hayatını kaybetmesinin ardından nişanlısından yüreklere dokunan paylaşım geldi.

"HERKESTEN ÇOK SEVİYORUM"

Ahmet Çalık'la yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Sinem Yüksek, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp, kalp emojisi bıraktı. Futbolseverler o acıyı bir kez daha derinden hissetti.

KAZA NASIL OLDU?

Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara Gölbaşı yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kullanılamaz hale gelen araçta Ahmet Çalık hayatını kaybetti.