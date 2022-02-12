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Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum - Son Dakika

Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum

12.02.2022 13:30

Trafik kazasında yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'den duygusal bir paylaşım geldi. Birlikte çekildikleri fotoğrafın altına Sinem Yüksel'in Ahmet için yazdığı not yüreklere dokundu.

11 Ocak'ta Ankara Gölbaşı'ndaki trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın acısı geçmiyor. Çalık'ın evlilik planları yaptığı ve nikah tarihi için çıktığı yolda hayatını kaybetmesinin ardından nişanlısından yüreklere dokunan paylaşım geldi.

Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'in paylaşımı yürek yaktı

"HERKESTEN ÇOK SEVİYORUM"

Ahmet Çalık'la yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Sinem Yüksek, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp, kalp emojisi bıraktı. Futbolseverler o acıyı bir kez daha derinden hissetti.

Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'in paylaşımı yürek yaktı

KAZA NASIL OLDU?

Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara Gölbaşı yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kullanılamaz hale gelen araçta Ahmet Çalık hayatını kaybetti.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum - Son Dakika
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