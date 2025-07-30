Ahmet Enes Uzun'dan Bronz Madalya

Milli güreşçi Ahmet Enes Uzun, Yunanistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki turnuvanın yarı final karşılaşmasında Ahmet Enes Uzun, İranlı rakibi Amirsam Benham Mohammad'a mağlup oldu.

Milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı rakibi Said Pashayev'i yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.