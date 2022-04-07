Ahmet Köse: "Aday değilim" - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in aldığı Olağanüstü Genel Kurul kararıyla ilgili konuşan eski başkan adayı Ahmet Köse, "Başkan sezon başında bıraksaydı Malatyaspor bugün bu durumda olmazdı, sezon bitince takımın düşmesi kesinleşince bırakmak etik değil. Sanırım istifa kararında yeni yasa da etkili oldu" dedi. Köse ayrıca başkanlığa aday olmadığını ifade etti.

Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını ve genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştı. Malatya ekibinde daha önce başkan adaylığını açıklayan Ahmet Köse, Adil Gevrek'in aldığı bu kararı değerlendirdi. Köse, yapılacak seçimde başkan adayı olmadığını söyleyerek, "Kulübün 300 milyon TL borcu var. Bu şartlarda aday olmayı düşünen çıkar mı pek emin değilim. Bundan sonraki süreçte takımın gidişatını iyi görmüyorum, Malatya ve Malatyaspor'un imajına büyük zarar verildi, kentteki ve taraftardaki futbol sevgisi, Malatyaspor sevgisi bitirildi. Başkan sezon başında bıraksaydı daha farklı olurdu. Sezon bitince ligden düşünce bırakmak hem etik değil hem de Malatyaspor'a gönül vermiş taraftara haksızlık. Sanırım istifa kararında yeni yasa da etkili oldu. Daha önce de düşmüştük. Geçen sene son maçlara doğru ligde kalmayı başardık. Adil Gevrek'e yeterli tepki gösterilmedi. Yönetim kurulu üyeleri istifa etti fakat Adil Bey inatla kendi kişisel ajandasını devam ettirerek Malatyaspor'a kalıcı zararlar verdi. Malatya futboldan soğudu. Samimi olmak gerekirse Yeni Malatyaspor'un artık lige dönmesi pek kolay değil, bundan sonraki süreçte bütün Malatyaspor taraftarlarını efsane Malatyaspor etrafında kenetlenmeye ve destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL