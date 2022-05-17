Ahmet Nur Çebi, başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Nur Çebi, başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu

17.05.2022 14:54
Ahmet Nur Çebi, başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylığı için kulüp tüzüğünün 35. maddesi hükümleri gereğince hazırladığı başvuru dosyasını Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a takdim etti. Buluşmada, Divan Kurulu Genel Sekreteri Turgay Pirinç ile Divan Kurulu Üyeleri Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek de yer aldı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. 22 Mayıs Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da aynı yerde yapılacak.

(İHA)

Ahmet Nur Çebi, başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu
Ahmet Nur Çebi, başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlık için resmi adaylık başvurusu yaptı Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlık için resmi adaylık başvurusu yaptı Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:56:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi, başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement