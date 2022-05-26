Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti

26.05.2022 17:27
Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde yer alacağı yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde yer alacağı yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti.

Beşiktaş'ta 29 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde mevcut Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti. İlk görev süresini tamamladığını söyleyen Çebi, "1 hafta önce liste verdim, yeniledik ve ikinci listeyi teslim ettik. Beraber görev yaptığım bütün arkadaşlarıma candan teşekkür ediyorum. Çok zor süreçti, geçmişten daha zordu. Önümüzdeki olan süreçten de daha zor. Bu süreçte yanımda duran tüm yönetin kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kısmıyla yollarımız şimdilik ayrıldı, yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Camiamıza onlar da hizmet etmek istiyorlar. İnşallah onlar da başarılı olur. Gidenlere teşekkür ediyoruz, diğer adaya da teşekkür ediyoruz. Keşke daha fazla adayın olabildiği, yarışabildiği bir seçim olsaydı. Maalesef böyle oldu. Bunun etkenleri pandeminin ürettiği kriz, spor yasası zorlukları veya bize destek olmak anlamıyla 'devam etsin başkan' demek isteyenler olabilir. Keşke seçime girselerdi. İnşallah bundan sonraki dönemde daha çok kişinin katıldığı seçim süreçleri yaşarız. Allah hepimize her şeyin hayırlısını ve Beşiktaş'ımıza hayırlı olanı nasip etsin. Beşiktaş büyük bir camiadır. Camiamız tereddütte kalmasın. Her türlü zorluğun altından kalkacak yapıda, güçteyiz. Gelen giden yöneticiler cesaret abidesidir" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Engin Baltacı

Emre Kocadağ

Mehtap Mutlu Şenferah

Celal Aral

Serhan Çetinsaya

Murat Kılıç

Umut Tahir Güneş

Ali bayrak - İSTANBUL

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Fuat Çimen: 'Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir' -1- Fuat Çimen: 'Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir' -1-
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti - Son Dakika


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