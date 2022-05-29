Ahmet Nur Çebi: Sonuçlar inşallah Beşiktaşımız için en güzel şekilde tecelli eder - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Nur Çebi: Sonuçlar inşallah Beşiktaşımız için en güzel şekilde tecelli eder

29.05.2022 17:02
Ahmet Nur Çebi: Sonuçlar inşallah Beşiktaşımız için en güzel şekilde tecelli eder

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "18 bin kişinin oy kullanacağı yerde 3'te 1'nin gelmesi az. Beşiktaş'a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız. Aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Aday olacak arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "18 bin kişinin oy kullanacağı yerde 3'te 1'nin gelmesi az. Beşiktaş'a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız. Aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Aday olacak arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçilim Genel Kurulu, Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ediyor. 4 No'lu sandıkta oyunu kullanan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının Beşiktaş için hayırlı olması temennisinde bulunan Ahmet Nur Çebi, "Bir seçim yapıldı. Sonuçlar inşallah Beşiktaş'ımız için en güzel şekilde tecelli eder. Göreve gelene başarı diliyoruz. Her zaman için ben varsam buradayım, yoksa diğer adayın yanında olacağım. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. Seçim hayırlı olsun. Beşiktaşımız için güzel olsun" ifadelerini kullandı."BURAYA GELİP OY KULLANMAYANLAR EN ÇOK KONUŞANLAR OLACAK"

Katılımın az olmasına dikkat çeken Çebi, "Az. Ben şu an onu söylemek istemiyorum ama 18 bin kişinin oy kullanacağı yerde 3'te 1'nin gelmesi az. Beşiktaş'a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız. Aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Beşiktaş artık bundan sonrakilerde tekrar bir gözden geçirip, hem aday olacak arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım, hem de kongre üyesi dostlarımın, kardeşlerimin buraya gelip oylarını kullanması lazım. Bu böyle olmuyor. Korkarım ki buraya gelip oy kullanmayanlar en çok konuşanlar olacak. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden 'Beşiktaşspor' protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay... Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden 'Beşiktaşspor' protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay... Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
Kaynak: DHA

Akatlar Spor Kompleksi, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Sonuçlar inşallah Beşiktaşımız için en güzel şekilde tecelli eder - Son Dakika


Son Dakika
16:51 Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 17:08:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi: Sonuçlar inşallah Beşiktaşımız için en güzel şekilde tecelli eder - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement