Ahmet Nur Çebi: "Verilecek her karara saygı duyuyoruz" - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi: "Verilecek her karara saygı duyuyoruz"

29.05.2022 11:14
Ahmet Nur Çebi: "Verilecek her karara saygı duyuyoruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirilen seçimde çıkan karar ne olursa olsun kendisi ve yönetim kurulunun verilecek her karara saygı duyacağını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirilen seçimde çıkan karar ne olursa olsun kendisi ve yönetim kurulunun verilecek her karara saygı duyacağını söyledi.

Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, oy verme işlemi öncesinde genel kurula seslendi. Kendileri için yorucu bir gün olacağını ifade eden Çebi, "Ama buraya gelip Beşiktaş için emek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Dün söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra ekleyecek bir şey yok. Biz geldiğimizde icraatları önünüze sunduk. Takdir ve değerlendirme genel kurulun. Beşiktaş'ın sahibi genel kuruldur. Verecekleri karara her şekilde saygı duyacağız. Aday çıkan kardeşimiz Fuat Çimen'e de canı gönülden başarılar diliyorum" dedi - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi: Verilecek her karara saygı duyuyoruz
Ahmet Nur Çebi: Verilecek her karara saygı duyuyoruz
Ahmet Nur Çebi: Verilecek her karara saygı duyuyoruz

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Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Verilecek her karara saygı duyuyoruz' - Son Dakika


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