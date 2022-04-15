Ahmet Önder'in hedefi 2024 Paris Olimpiyatları - Son Dakika
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Ahmet Önder'in hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

15.04.2022 11:13
Ahmet Önder'in hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Önder, AA muhabirine, Bolu'da süren milli takım kampının verimli geçtiğini belirterek, Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda günde çift antrenman yaparak, yoğun bir tempo içerisinde yarışmalara hazırlandıklarını ifade etti.

Bolu'nun en ideal kamp yerlerinden biri olduğunu ifade eden Önder, şunları kaydetti:

"Kampta sadece sporumuza konsantreyiz. Kamp hazırlık anlamında çok güzel sürüyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Yaklaşık 5-6 saat sürüyor. Dolayısıyla günümüzün çoğu salonda geçiyor. Cimnastik salonu artık bizim evimiz oldu. Antrenmanlar çok yorucu. Özellikle bu yarışma döneminde yaptığımız antrenmanlar inanılmaz yorucu ama bizim bir hedefimiz var, başarıya ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda yorulsak da pes etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, severek devam ediyoruz."

2022'nin Türkiye cimnastiği için önemli bir yıl olduğunu vurgulayan Ahmet Önder, "Bunun farkında olduğumuz için hazırlıklara hemen başladık. Önümüzde bir Türkiye Şampiyonası var. Şampiyonadan sonra sezonu açıyoruz. Akdeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonası, İslam Oyunları. Hem ülkemiz hem de bizim adımıza çok önemli yarışmalarımız var. Bunlara hazırlanıyoruz. Elimizden geldiğince sıkı antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilk olimpiyat tecrübesi edindiğini anımsatan Önder, "Önümüzdeki olimpiyatlarda daha başarılı olacağıma inanıyorum. Şimdi yaptığım hazırlıkların olimpiyattaki başarımı etkileyeceğini düşünerek çalışıyorum. Öyle antrenmanlara devam ediyorum. Umarım her şey 2024 Paris'te daha güzel olacak. Hem federasyonumuz hem de ülkemiz adına. Cimnastik çok güzel bir çıkış yakalayacak. Bunu hissediyorum ve bunun için çalışıyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ahmet Önder'in hedefi 2024 Paris Olimpiyatları - Son Dakika


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