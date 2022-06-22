Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak

Kaynak: İHA

Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ajax, Alfred Schreuder'a emanet - Son Dakika

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