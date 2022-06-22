Ajax, Alfred Schreuder'a emanet - Son Dakika
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Ajax, Alfred Schreuder'a emanet

22.06.2022 11:49
Ajax, Alfred Schreuder'a emanet

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Alfred Schreuder ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Alfred Schreuder ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Ajax, Erik ten Hag'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alfred Schreuder'i getirdi.

Kulüp CEO'su Edwin van der Sar'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, 49 yaşındaki Hollandalı teknik adam kendisini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Schreuder, geçtiğimiz sezon Club Brugge'de görev yapmış ve sezonu şampiyon tamamlamıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ajax, Alfred Schreuder'a emanet - Son Dakika

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