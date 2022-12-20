Testis kanseri nedeniyle forma giyemeyen başarılı golcü Sebastian Haller'in son durumu belli oldu - Son Dakika
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Testis kanseri nedeniyle forma giyemeyen başarılı golcü Sebastian Haller'in son durumu belli oldu

20.12.2022 16:20

Sezon başında Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olan başarılı golcü Sebastian Haller'de testis kanseri teşhis edilmişti. Tedavisi devam eden Fildişi Sahilli futbolcudan sevindiren haber geldi. Tedavisinin olumlu ilerlediği belirtilen Haller'in yenil yılla birlikte antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

Ajax formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından sezon başında Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastian Haller, yaşadığı rahatsızlıkla herkesi üzmüştü. Testis kanseri teşhisi konulan Fildişi Sahilli futbolcunun son durumu netlik kazandı.

YENİ YILLA ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

Uzun süredir testislerinde tespit edilen tümör nedeniyle sahalarda uzak kalan ve tedavisi devam eden Sebastian Haller'den iyi haber geldi. Bild'de yer alan habere göre, Fildişi Sahilli golcünün sağlık durumu iyiye gidiyor ve yeni yılla birlikte antrenmanlara başlayacak.

AJAX'TA RÜYA GİBİ SEZON

Borussia Dortmund'dan önce formasını giydiği Ajax'ta tüm kulvarlarda 43 maçta 34 gol atıp 9 asist yapan Sebastian Haller, rüya gibi bir sezon geçirmişti. 28 yaşındaki golcü bu performansının ardından 31 milyon euroya Borussia Dortmund'un yolunu tuttu.

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SON DAKİKA: Testis kanseri nedeniyle forma giyemeyen başarılı golcü Sebastian Haller'in son durumu belli oldu - Son Dakika
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