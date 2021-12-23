Üye Girişi
Akçaabat Spor Lisesi için protokol imzalandı - Son Dakika

Akçaabat Spor Lisesi için protokol imzalandı

23.12.2021 12:58
Akçaabat Spor Lisesi için protokol imzalandı

Akçaabat'ta yapılacak olan Spor Lisesi için protokol Trabzon Valiliğinde imzalandı.

Akçaabat'ta yapılacak olan Spor Lisesi için protokol Trabzon Valiliğinde imzalandı.

Akçaabat Söğütlü Mahallesinde yapılacak olan Spor Lisesi için protokol Trabzon Valiliği, Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi, Trabzon il Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı İbrahim Erdemoğlu arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçeye yeni bir yatırım kandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Spor şehri Akçaabat'ımıza yeni bir yatırım kandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akçaabat Söğütlü Mahallesi Sebat Spor sahalarının olduğu yere Spor Lisesi yapımı için geçen dönemden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Proje ile ilgili süreçler tamamlanıp ihale aşamasına gelinmişti ki Erdem Holding Yönetim kurulu Başkanı hayırsever iş insanı İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi inşaatının yapımını kendisinin üstleneceğini ifade etti. Valimiz İsmail Ustaoğlu Başkanlığında Spor Lisesi Yatırımının protokolünü imzaladık. Değerli şahsiyet Erdem Bey başta olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve İlçem adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Akçaabat Spor Lisesinin adeta bir sporcu fabrikası olacağını ifade eden Ekim, "Spor Turizmi açısından büyük öneme sahip olan Spor Lisesi kompleksi için süreç, imzalanan protokolle birlikte başlamış oldu. Söğütlü Mahalle'mizde bulunan şimdiki Sebat Spor sahalarının yerine 16 derslikli lise, kapalı spor salonu ve 144 öğrenci kapasiteli yurt binasından oluşan Akçaabat Spor Lisesi Komplesi yapılacak. Bu kompleksin ön kısmına ise mevcuttaki sahalar tekrardan yapılacaktır. Belediyemiz tarafından proje aşmasında olan Yaylacık Spor kompleksinin çalışmaları bir taraftan devam ederken Spor Lisesi ile ilgili süreci başlatmamız bizler için gurur verici bir duygu. Gençlerin yarınlara çok daha güçlü ve donanımlı hazırlanmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Hedefimiz gençlerimizin topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılarak topluma katkı sağlamalarıdır. Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi bir taraftan şehrimizin gençlerine akademik, kültürel, spor ve sanat alanlarında katkı sağlarken diğer taraftan da Spor Turizmi açısından Akçaabat'ımızda Ulusal ve Uluslararası alanda büyük katkılar sağlayacaktır. Akçaabat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - TRABZON

Akçaabat Spor Lisesi için protokol imzalandı
Akçaabat Spor Lisesi için protokol imzalandı
Akçaabat Spor Lisesi için protokol imzalandı

İbrahim Erdemoğlu, Akçaabat, Trabzon, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akçaabat Spor Lisesi için protokol imzalandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500
Bakan'dan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız Bakan'dan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız         
13:00
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı         
12:59
Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı         
12:57
Dolar düşüyor ama Kılıçdaroğlu karamsar: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Dolar düşüyor ama Kılıçdaroğlu karamsar: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
12:47
La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim? La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?         
12:40
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı         
11:12
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09

Son Dakika Haberleri
12:58 Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
12:16 Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı
11:54 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti!
11:51 Delta'ya yakalanıp aşı olmayan kişiler Omicron varyantına karşı en şanssız grup olarak değerlendirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 13:06:47. #1.12#
SON DAKİKA: Akçaabat Spor Lisesi için protokol imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement