Akgül'den Vali Dallı'ya Ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Akgül, milli güreşçi Rıza Kayaalp ve antrenör Abdullah Çakmar ile Vali Dallı'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretin ardından Vali Dallı, Akgül ile Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'ne geçti.

Burada Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli sporcularla bir araya gelen Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli gururumuz şampiyonlarımıza çok teşekkür ediyor, güreş takımımıza başarılar diliyorum. Allah, yüreklerine ve bileklerine kuvvet versin." ifadelerini kullandı.