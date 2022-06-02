Akhisarspor'da genel kurul ay sonunda

Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova'nın açtığı dava üzerine 28 Mart 2021'deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durdurup kayyum atağı Akhisarspor, haziran ayı sonuna kadar seçime gidecek. Başkan Evren Özbey yönetiminin yetkilerinin alınmasıyla kulübe kayyum atanan Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdemir, yeni üyelikler için başvuruları vakit geçirmeden başlattı. Görev süreleri 4 ay olan kayyumların haziran ayı sonuna kadar genel kurulun tamamlanması için karar alacağı açıklandı.

Menajerlik faaliyetleri ve kulübe usulsüz üyelikler yapıldığı gerekçesiyle eleştirilen Evren Özbey döneminde 2 sezonda 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor'da mevcut kadronun dağılmaya başlaması, alacakları için kulübe ihtar çekten futbolcular olması, hazırlık ve kamp döneminin yaklaşması nedeniyle kayyumların bir an önce kongreyi toplayıp yeşil-siyahlıları yeni yönetime teslim etmeyi planladığı belirtildi. Mahkemenin kayyum kararına itiraz etmeye hazırlanan Evren Özbey'in ise davacılarla görüşüp şikayetlerini geri çekmeleri için iknaya çalıştığı belirtildi.