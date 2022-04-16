Akhisarspor önemli sınavda - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisarspor önemli sınavda

16.04.2022 10:54
Akhisarspor önemli sınavda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maça düşme barajında giren Akhisarspor, yarın Weecoins Kırklarelispor'u ağırlayacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maça düşme barajında giren Akhisarspor, yarın Weecoins Kırklarelispor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bilet fiyatları kapalı tribün 30, maraton tribün 10 TL olarak açıklandı.

Grupta son 12 maçının 10'unu kaybeden Akhisarspor, 29 puanla düşme hattında 17'nci sırada yer alıyor. Akhisar, 1 maçı eksik kümede kalma barajındaki Pazarspor'un 3 puan gerisinde bulunuyor. Rakibine haftaya deplasmanda konuk olacak yeşil-siyahlı ekip, Kırklarelispor'u yenerek son 2 maça umutlarını çoğaltıp girmeyi hedefliyor. Manisa ekibi 2019'da Süper Lig'den düştükten sonra geçen sezon 1'inci Lig'e mendil sallamıştı.


YORUMLAR
500
Bandırmaspor'dan PFDK'ya tepki Bandırmaspor'dan PFDK'ya tepki

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Spor Toto, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor önemli sınavda - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Telefonunu satmak için ilan verdi: Gelenler sevgili rolü yaparak telefonunu aldı ve sahte para verdi
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:44 İki gözü de görmüyor ama araba lastiklerini rahatlıkla tamir edebiliyor
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:04:02. #1.12#
SON DAKİKA: Akhisarspor önemli sınavda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement