Alaettin Hikmet Işık: "Futbolu çirkinleştirmeden, 90 dakika boyunca mücadele ettik" - Son Dakika
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Alaettin Hikmet Işık: "Futbolu çirkinleştirmeden, 90 dakika boyunca mücadele ettik"

14.05.2022 19:37

- Alaettin Hikmet Işık: "Futbolu çirkinleştirmeden, 90 dakika boyunca mücadele ettik" Altınordu'ya mağlup oldukları maçın ardından konuşan Balıkesirspor'un teknik direktörü Alaettin Hikmet Işık, futbolu çirkinleştirmeden 90 dakika boyunca mücadele ettiklerini söyledi.

- Alaettin Hikmet Işık: "Futbolu çirkinleştirmeden, 90 dakika boyunca mücadele ettik"

İZMİR - Altınordu'ya mağlup oldukları maçın ardından konuşan Balıkesirspor'un teknik direktörü Alaettin Hikmet Işık, futbolu çirkinleştirmeden 90 dakika boyunca mücadele ettiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Altınordu'ya konuk olan Balıkesirspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık, Altınordu'yu ligde kaldıkları için tebrik ederek, "Sahaya sürdüm ilk 11'de 9 genç ve yetenekli arkadaşımız vardı. Futbol kuralları içerisinde, futbol neyi gerektiriyorsa, futbolu çirkinleştirmeden 90 dakika boyunca mücadele ettiğimize inanıyorum. İzmirli taraftarların da alkışlarıyla bunu hak ettiğimize inanıyorum. Kalecimiz Yiğithan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu arkadaşımız, sanıyorum Ümit Milli Takım'a çağırılacak. Diğer kalecimiz Yasin de çağırılacak. Bu arkadaşlarımız gece gündüz çalıştıklarını 90 dakika boyunca hissettiriyorlar. Bugün Yiğithan, 2 penaltı kurtardı" dedi.

1. Lig'de hiçbir çalıştırıcının 18-19 yaş grubunda futbolcuları sahaya sürmeye cesaret edemediğini savunan Işık, "Biz önümüzdeki sezonun da planlamasını yapıyoruz. Her kulübün bir alt yapısı var. Altınordu, bunun en güzel örneği. Bunu tüm Türkiye biliyor. Bizler de Balıkesirspor olarak genç yeteneklerimizi Türk futboluna kazandırmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

Alaettin Hikmet Işık: Futbolu çirkinleştirmeden, 90 dakika boyunca mücadele ettik
Alaettin Hikmet Işık: Futbolu çirkinleştirmeden, 90 dakika boyunca mücadele ettik
Alaettin Hikmet Işık: Futbolu çirkinleştirmeden, 90 dakika boyunca mücadele ettik
Alaettin Hikmet Işık: Futbolu çirkinleştirmeden, 90 dakika boyunca mücadele ettik

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alaettin Hikmet Işık: 'Futbolu çirkinleştirmeden, 90 dakika boyunca mücadele ettik' - Son Dakika


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