Alfons Groenendijk: "Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı" - Son Dakika
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Alfons Groenendijk: "Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı"

16.04.2022 19:18

- Alfons Groenendijk: "Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı" Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk: "Kayserispor galibiyetiyle seriyi devam ettirmek istiyoruz" Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, Alanyaspor galibiyetinin ardından, takımın bu seriyi en son 24...

- Alfons Groenendijk: "Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı"

Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk:

"Kayserispor galibiyetiyle seriyi devam ettirmek istiyoruz"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, Alanyaspor galibiyetinin ardından, takımın bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadığını vurgulayarak, "İyi bir sezon geçiren rakibimize karşı alınan bir galibiyetti. Önümüzdeki rakip Kayseri ve üç puanlarla serimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı müsabakada 3 golle galip geldi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, 6 maç üst üste gelip geldiklerini, Antalyaspor tarihinde en son böyle bir serinin 24 yıl önce yakalandığını ve bu durumun ayrı bir mutluluk verdiğini belirtti. Seri galibiyetlerin sırrını açıklayan Groenendijk, "Bu galibiyetlere gelmeden önce biz buraya nasıl geldik ondan bahsetmek istiyorum. Aldığımız her galibiyetin iyi taraflarının yanı sıra eksik ve noksanları görerek ilerliyoruz. Kendimizi geliştirerek ilerliyoruz. Doğru zamanlarda doğru goller bulduk. Kolay skor üretmeye başladık. Ancak bu skoru elde ettikten sonra gerektiğinde bazen oyunu sakinleştirmemiz gerekiyor. Maalesef burada bazı anlarda başarılı olamadık ve kolay top kayıpları yaşadık. Daha sonra bu hatamızdan rakibiz bir gol buldu" ifadelerini kullandı.

"Her maç sonrası hedefimiz daha da belirginleşiyor"

Alınan her galibiyetin ardından hedeflerinin belirginleştiğini söyleyen Groenendijk, "Sonuç olarak güzel goller ve takımı tebrik ediyorum. İyi futbolla galibiyetler alıyoruz. Takımımızla gurur duymalıyız. İyi bir sezon geçiren rakibimize karşı alınan bir galibiyetti. Önümüzdeki rakip Kayseri ve üç puanlarla serimizi devam ettirmek istiyoruz. Her maç sonrası hedefimiz daha da belirginleşiyor" şeklinde konuştu.

Alfons Groenendijk: Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı
Alfons Groenendijk: Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı
Alfons Groenendijk: Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alfons Groenendijk: 'Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı' - Son Dakika


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