Alfons Groenendijk: "Galatasaray maçında seriyi 16 maça çıkarma hedefiyle mücadele edeceğiz" - Son Dakika
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Alfons Groenendijk: "Galatasaray maçında seriyi 16 maça çıkarma hedefiyle mücadele edeceğiz"

15.05.2022 21:54
Alfons Groenendijk: "Galatasaray maçında seriyi 16 maça çıkarma hedefiyle mücadele edeceğiz"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, iyi sezon geçiren Kasımpaşa'ya karşı alınan galibiyetin önemli olduğuna değinerek, Galatasaray maçında seriyi 16 maça çıkarmak istediklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, iyi sezon geçiren Kasımpaşa'ya karşı alınan galibiyetin önemli olduğuna değinerek, Galatasaray maçında seriyi 16 maça çıkarmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında FT Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında 4-2 kazanarak yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Bir kez daha takımdan çok iyi bir performans izledik. Kaybolan bir Avrupa hedefinden bahsedebiliriz. Bu durum da endişeye sürükledi diyebiliriz. Bunun cevabını çok iyi şekilde veren bir takım vardı. Çok net bir galibiyet aldık. Yenilmezlik serisini 15 maça çıkardık. Hedefimiz olmamasına rağmen motivasyon kaynağı oluşturuyoruz. Galatasaray maçında bu seriyi 16 maça çıkarma hedefiyle mücadele edeceğiz" dedi.

"Alt yapı asıl amacımız olmalı"

Kasımpaşa maçında sahada olan alt yapı oyuncularına da değinen Groenendijk, "Bugün sahada alt yapıdan 3 oyuncuyu ilk 11'de oynatmak, sahada görmek mutluluk verici. İşimizin asıl amacı bu olmalı. Bu durum Antalyaspor ve Türk futbolu açısından çok önemli. Özellikle ligin ikinci yarısında çok iyi bir sezon geçiren takıma karşı bu kadar gol atarak kazanmak çok önemli. Onları da tebrik ediyorum. Teknik heyetin ve futbolcuların bu galibiyeti kutlamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor! Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor! Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alfons Groenendijk: 'Galatasaray maçında seriyi 16 maça çıkarma hedefiyle mücadele edeceğiz' - Son Dakika


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