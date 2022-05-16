Ali Emre Yanar: "Bileğimizin gücüyle ligde kaldık" - Son Dakika

Altınordu'nun 24 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar, sezon içinde diğer takımların maçlarından medet ummadıklarını belirterek, "Kendi işimizi kendimiz bitirdik. Alnımızın akıyla, bileğimizin gücüyle bu ligde kalmayı garantiledik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala ligde kalmayı garantileyen Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar, diğer maçlardan umut beklemeden, bileklerinin hakkıyla lige tutunduklarını söyledi. 24 yaşındaki file bekçisi, bundan üç ay önce 'Altınordu, ligden düştü', 'Altınordu, bu sezonu bıraktı' yorumları yapıldığını hatırlatarak, "Biz çok çalıştık, asla pes etmedik. Balıkesirspor maçını kazanarak ligde kalmayı garantiledik. Tüm takım arkadaşlarımla beraber mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Sezon içinde kimseden medet ummadık, her zaman kendimize odaklandık, kendi işimizi kendimiz bitirdik. Asla diğer maçlardan umut beklemedik. Alnımızın akıyla, bileğimizin gücüyle bu ligde kalmayı garantiledik" ifadelerini kullandı.

Alaattin Efe Peslan'ı unutmadı

Öte yandan Ali Emre Yanar, geçtiğimiz hafta içinde hayatını kaybeden Altınordu Çine Futbol Okulu sporcularından Alaattin Efe Peslan'ı da unutmadı. Yanar, "Balıkesirspor maçı öncesinde genç kardeşimiz Alaattin Efe Peslan'ın vefatını öğrendiğimizde çok üzüldük. Taraftarımız da tribünlerde onun için pankart astı. Bu maçı kazanarak ligde kaldık ama içimizde buruk bir sevinç var. Alaattin kardeşimiz ayrıldı, o bir melek oldu. Tüm sevdiklerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Boluspor maçı hazırlıkları yarın başlıyor

Öte yandan Balıkesirspor galibiyetinin ardından izin yapan futbolcular, çarşamba günü İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapacağı çalışma ile Boluspor maçı hazırlıklarına başlayacak. - İZMİR