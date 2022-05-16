Ali Emre Yanar: "Bileğimizin gücüyle ligde kaldık" - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Emre Yanar: "Bileğimizin gücüyle ligde kaldık"

16.05.2022 11:24
Ali Emre Yanar: "Bileğimizin gücüyle ligde kaldık"

Altınordu'nun 24 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar, sezon içinde diğer takımların maçlarından medet ummadıklarını belirterek, "Kendi işimizi kendimiz bitirdik.

Altınordu'nun 24 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar, sezon içinde diğer takımların maçlarından medet ummadıklarını belirterek, "Kendi işimizi kendimiz bitirdik. Alnımızın akıyla, bileğimizin gücüyle bu ligde kalmayı garantiledik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala ligde kalmayı garantileyen Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar, diğer maçlardan umut beklemeden, bileklerinin hakkıyla lige tutunduklarını söyledi. 24 yaşındaki file bekçisi, bundan üç ay önce 'Altınordu, ligden düştü', 'Altınordu, bu sezonu bıraktı' yorumları yapıldığını hatırlatarak, "Biz çok çalıştık, asla pes etmedik. Balıkesirspor maçını kazanarak ligde kalmayı garantiledik. Tüm takım arkadaşlarımla beraber mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Sezon içinde kimseden medet ummadık, her zaman kendimize odaklandık, kendi işimizi kendimiz bitirdik. Asla diğer maçlardan umut beklemedik. Alnımızın akıyla, bileğimizin gücüyle bu ligde kalmayı garantiledik" ifadelerini kullandı.

Alaattin Efe Peslan'ı unutmadı

Öte yandan Ali Emre Yanar, geçtiğimiz hafta içinde hayatını kaybeden Altınordu Çine Futbol Okulu sporcularından Alaattin Efe Peslan'ı da unutmadı. Yanar, "Balıkesirspor maçı öncesinde genç kardeşimiz Alaattin Efe Peslan'ın vefatını öğrendiğimizde çok üzüldük. Taraftarımız da tribünlerde onun için pankart astı. Bu maçı kazanarak ligde kaldık ama içimizde buruk bir sevinç var. Alaattin kardeşimiz ayrıldı, o bir melek oldu. Tüm sevdiklerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Boluspor maçı hazırlıkları yarın başlıyor

Öte yandan Balıkesirspor galibiyetinin ardından izin yapan futbolcular, çarşamba günü İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapacağı çalışma ile Boluspor maçı hazırlıklarına başlayacak. - İZMİR

YORUMLAR
500
Altınordu şampiyon gibi sevindi Altınordu şampiyon gibi sevindi Geçen sezonun play-off finalisti Altınordu, ligde kalmayı son hafta öncesinde garantiledi Geçen sezonun play-off finalisti Altınordu, ligde kalmayı son hafta öncesinde garantiledi

Balıkesirspor, Spor Toto, Altınordu, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Emre Yanar: 'Bileğimizin gücüyle ligde kaldık' - Son Dakika


Son Dakika
11:19 İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar
11:17 İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: Hay Allah belanızı versin!
11:14 Irak'ta yaşanan şiddetli kum fırtınası hayatı altüst etti: Onlarca kişi boğulma riski geçirdi, okullar tatil edildi
11:12 Merkezi yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 50,2 milyar TL açık verdi
11:08 Belinden sakatlanan Belçim Bilgin: Uzaktan izliyorum hayatı
10:49 TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 845 bin oldu
10:48 Motosiklet kaskı takıp, hasmına güpegündüz kurşun yağdırdı! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
10:47 6 ay önce evlendiği kocasını oğluyla birlikte sopayla boğarak öldürdü
10:41 Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi
10:30 Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 11:28:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Emre Yanar: "Bileğimizin gücüyle ligde kaldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement