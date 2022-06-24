Alman devi, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak istiyor! İşte karşılığında teklif ettikleri isim - Son Dakika
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Alman devi, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak istiyor! İşte karşılığında teklif ettikleri isim

24.06.2022 10:12

Manchester United'da mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği konuşulan Cristiano Ronaldo'ya dünya devi Bayern Münih talip oldu. Bayern Münih, Ronaldo'yu transfer etmek için ise United'a Lewandowski'yi teklif etti.

AS gazetesi sezona damga vuracak bir transfer haberi öne sürdü. Manchester United formasıyla başarılı bir performans sergilese de Manchester'da mutlu olmadığı bilinen Cristiano Ronaldo için Bavyera ekibi devreye girdi. Alman devi Bayern Münih takımdan ayrılmak istediğini çok kez belirten Lewandowski'yi United'a gönderip, İngiliz devinden süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor.

LEWAYA BARCELONA DA TALİP

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Polonyalı golcünün Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bayern Münih ise 1 yıl sözleşmesi kalan Lewandowski'nin bonservis bedeli ya da karşılığında bir oyuncu kazandırmadan ayrılmasını istemiyor. Barcelona ile yakın temas halinde olan Lewandowski cephesinin bu takas teklifine ne cevap vereceği merak konusu oldu.

GOL MAKİNELERİ

Robert Lewandowski geçen sezon oynadığı 46 maçta 50 gol 6 asist kaydetti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise 39 maçta 24 gol 3 asist ile takımına katkı sağladı.

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Son Dakika Spor Alman devi, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak istiyor! İşte karşılığında teklif ettikleri isim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alman devi, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak istiyor! İşte karşılığında teklif ettikleri isim - Son Dakika
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