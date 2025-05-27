Almata'da Görme Engelliler Powerlifting Başarıları - Son Dakika
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Almata'da Görme Engelliler Powerlifting Başarıları

Almata\'da Görme Engelliler Powerlifting Başarıları
27.05.2025 20:20
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Kazakistan'da düzenlenen etkinlikte Türk sporcular 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Kazakistan'ın Almata şehrinde organize edilen Görme Engelliler Powerlifting ve Benc Press Dünya Kupası'nda milli sporcular 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Kadınlar 60 kiloda milli sporcu Gülistan Özdemir, Benc Press kategorisinde 67 ve 68 kiloluk kaldırışları ile 2 Dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 67.5 kilo kadınlarda sporcu Döndü Kanat ise Benc Press branşında altın madalya kazandı.

Erkeklerden 5 madalya

Kazakistan'ın Almata şehrinde organize edilen Görme Engelliler Powerlifting ve Benc Press Dünya Kupası'nda akşam seansında 90 kilo erkeklerde milli sporcu Şehmus Çevik 140 kiloluk derecesiyle Bench Press kategorisinde altın madalya kazanırken, 82,5 kiloda mücadele eden Yunus Ali Başaran ise 105 kilo ile Bench Press kategorisinde bronz madalya kazandı. Milli sporcu Muhammet Şimşek 100 kilo erkeklerde 165 kiloluk derecesiyle Bench Press kategorisinde altın madalya, Ayhan Kaya ise 115 kilo ile gümüş madalya, 110 kiloda Gökhan Terletme 145 kilo ile aynı kategoride bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Almata'da Görme Engelliler Powerlifting Başarıları - Son Dakika

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