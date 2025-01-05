Alp Aksoy, PREMA Racing ile Anlaştı

Spor

Genç karting pilotu Alp Aksoy, 2025 sezonunda motor sporları ekiplerinden PREMA Racing ile anlaşma sağladı.

PREMA Racing'den yapılan açıklamaya göre Alp Aksoy, 2025 sezonu için İtalyan ekiple anlaşmaya vardı. Alp, FIA Karting Avrupa Şampiyonası, FIA Karting Dünya Şampiyonası ve Champions of the Future serilerinde takımı için mücadele edecek.