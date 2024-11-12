Alper Yılmaz Görevden Ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Alper Yılmaz Görevden Ayrıldı

Anadolu Efes'in genel direktörü Alper Yılmaz, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

12.11.2024 15:46
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Anadolu Efes Spor Kulübünün genel direktörü Alper Yılmaz'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'a katkıları sebebiyle teşekkür edilirken, "Genel direktörümüz Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulübümüzden ayrılma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

2000-2006 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen Alper Yılmaz, 2009 yılında sportif hizmetler müdürü olarak göreve başlamıştı. Alper Yılmaz, 2015 yılının kasım ayından bu yana genel direktör görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alper Yılmaz Görevden Ayrıldı - Son Dakika

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