Alperen'den Double-Double Performans!

Spor

NBA Batı Konferansı'nda mücadele eden Houston Rockets'ın ve Türk Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Alperen etkili oyunu ile takımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Sezona art arda yaptığı double-double'larla hızlı bir başlangıç yapan Alperen bu sabaha karşı oynanan ve Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 127-100 yendiği maçta attığı sayılarla takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Maçta 16 sayı üreten yıldız basketbolcu 5 ribaund alıp, 4 de asist yaptı.

Bu sonuçla Rockets 8'inci maçında 5'inci galibiyetini alarak kendi konferansında 4'üncü sıraya yerleşirken, Alperen son 5 maçında 16,8 sayı, 7,4 ribaund 4,4 de asist ortalaması yakaladı.