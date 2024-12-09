Alperen Şengün'ün 'Double Double' Performansı - Son Dakika
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Spor

Alperen Şengün'ün 'Double Double' Performansı

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Clippers'ı 117-106 yenmesinde 11 sayı ve 10 ribaundla katkı sağladı.

09.12.2024 11:17
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Amerikan Basketbol Ligi'nde Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 117-106 yenerken milli oyuncu, "double double" yaptı.

NBA'e bu gece oynanan 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda milli basketbolcu Alperen Şengün'lü Houston, deplasmanda Los Angeles Clippers'a konuk oldu.

Karşılaşmada 36 dakika 16 saniye süre alan 22 yaşındaki Alperen, 11 sayı, 10 ribaund ve 6 asistlik performansla "double double" yapmayı başardı. Müsabakada Jalen Green'in 31, Amen Thompson'ın 22, Dillon Brooks'un 19 sayısı alınan galibiyette de önemli rol oynadı.

Clippers'ta ise Bones Hyland'ın 22, Ivica Zubac'ın 21, Kevin Porter Jr.'ın 19 sayısı kazanmaya yetmedi.

Denver, Jokic'in 48 sayısıyla rahat kazandı

Denver Nuggets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 141-111 yenerken Nikola Jokic, 48 sayı, 14 ribaunt, 8 asistlik performansıyla "triple-double"ın kıyısında döndü.

Bir önceki karşılaşmada Washington Wizards karşısında 56 sayı üreterek NBA kariyer rekoru kıran Jokic, son iki maçta önemli bir istatistiğe imza attı.

Jokic, son iki müsabakada 104 sayı, 30 ribaunt ve 16 asistlik performansla otoritelerden tam not aldı.

Sonuçlar

Chicago Bulls- Philadelphia 76ers: 100-108

Brooklyn Nets- Milwaukee Bucks: 113-118

Indiana Pacers- Charlotte Hornets: 109-113

Miami Heat- Cleveland Cavaliers: 122-113

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 111-141

Orlando Magic- Phoenix Suns: 115-110

San Antonio Spurs- New Orleans Pelicans: 121-116

Washington Wizards- Memphis Grizzlies: 112-140

Golden State Warriors- Minnesota Timberwolves: 114-106

Sacramento Kings- Utah Jazz: 141-97

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 106-117

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers???????: 107-98

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alperen Şengün'ün 'Double Double' Performansı - Son Dakika

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