Alptekin Canözkan, 25 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 40-36 yenilse de bronz aldı

Alptekin Canözkan, 25 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 40-36 yenilse de bronz aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli bilardocu Alptekin Canözkan, İspanya'nın Murcia kentindeki 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde Danimarkalı Daniel Kristiansen'e 40-36 yenilen Canözkan, Avrupa üçüncülüğünü elde etti.
Milli bilardocu Alptekin Canözkan, İspanya'da düzenlenen 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Alptekin, Murcia kentindeki organizasyonun yarı finalinde Danimarkalı Daniel Kristiansen ile karşılaştı.
Müsabakada rakibine 40-36 mağlup olan milli sporcu, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya aldı.
Kaynak: AA
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