Altay-Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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Altay-Başakşehir maçının ardından

16.04.2022 18:46
Altay-Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "Ligin en iyi oynayan takımlarından birine karşı sahadan en azından mağlubiyetle ayrılmadık.

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "Ligin en iyi oynayan takımlarından birine karşı sahadan en azından mağlubiyetle ayrılmadık." dedi.

Yılmaz, maç sonu katıldığı basın toplantısında, çok iyi hazırlandıkları müsabakadan galip de ayrılabileceklerini söyledi.

İlk yarıda istedikleri oyunu sergilediklerini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlk yarıda goller bulabilirdik. Devreye 40. dakikada yediğimiz şanssız bir golle 1-0 mağlup girdik. Moralimizi bozmadık. Oyun dengede gidiyordu. Sonlarda kaybedeceğimiz bir şey olmadığı için sistemde de değişiklik yaptık. Golü bulduk ama geç oldu. Golden sonra bol gol pozisyonu oldu. 1-1'den sonraki oyun biraz bizim işimize yaradı. İki gol pozisyonu bulduk ve galip de ayrılabilirdik. Sonuçta 1 puan aldık. Ligin en iyi oynayan takımlarından birine karşı sahadan en azından mağlubiyetle ayrılmadık."

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Kaynak: AA

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