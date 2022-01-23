Üye Girişi
Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan hakem tepkisi - Son Dakika

Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan hakem tepkisi

23.01.2022 18:54
Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan hakem tepkisi

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Konyaspor ile oynanan mücadelede Altaylı Pinares'in kırmızı kartla oyundan atıldığı penaltı pozisyonu için maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e tepki gösterdi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Konya spor ile oynanan mücadelede Altaylı Pinares'in kırmızı kartla oyundan atıldığı penaltı pozisyonu için maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e tepki gösterdi. Ekmekçioğlu, "Hakemliğin babadan oğula geçmesine alıştık, ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in yönetimini eleştirerek tepki gösterdi.

"Hakemliğin babadan oğula geçmesine alıştık, ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu"

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, gole giden Kappel'e 35. dakikada yapılan faulün es geçildiğini ve hakem Abdülkadir Bitigen'in takdir haklarını rakip takımdan yana kullandığını belirterek, "Abdülkadir Bitigen, Türk futbolunun asla silinmeyecek kara lekesi olan Diyarbakırspor-Altay maçının olaysız geçtiğini rapor eden gözlemci Gaip Bitigen'in oğludur. Daha önce de Abdülkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda ağır darbeler aldık. Hakemliğin babadan oğula geçmesine alıştık, ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu. Bir hakem tek pozisyonda iki kez hatalı kararı nasıl verebiliyor, bunu birinin çıkıp Altay Spor Kulübü'ne ve spor camiasına anlatması lazım. Pinares'in sırtı topa dönükken eline çarpan topta karar devam olmalıydı. Ancak bununla yetinmeyip pozisyonu ceza sahası içerisine taşıma kararı ise tam bir faciadır" dedi.

"Artık güven duygumuzu kaybettik"

Altay'ın bu sezon hakem kararları nedeniyle ağır darbeler aldığını vurgulayan Başkan Ekmekçioğlu, "Kasımpaşa ile oynadığımız maçta Tugay Kaan Numanoğlu, Marco Paiaxo'nun attığı golü ofsayt nedeniyle iptal etti, Cebrail Karayel'e kırmızı kart gösterip, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasındaki normal hareketini penaltı olarak değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında bu kez Ali Şansalan, Naderi'ye ceza sahasında yapılan sert hareketi görmezden geldi. Giresunspor maçında yine Tugay Kaan Numanoğlu VAR kararıyla olmayan pozisyonda gol kararı verdi. Bunların hepsi üst üte geldi ve ne yazık ki artık güven duygumuzu kaybettik" diye konuştu. - İZMİR

Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan hakem tepkisi

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Abdülkadir Bitigen, Konyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan hakem tepkisi - Son Dakika Spor


Bülent Ersoy, Anıtkabir olayıyla ilgili ilk kez konuştu Bülent Ersoy, Anıtkabir olayıyla ilgili ilk kez konuştu         
20:14
Yatak odasında uyudukları sırada ölümden döndüler! Dev kaya 30 metreden bomba gibi düştü Yatak odasında uyudukları sırada ölümden döndüler! Dev kaya 30 metreden bomba gibi düştü         
19:59
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere         
15:21
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
20:13 Bülent Ersoy, Anıtkabir olayıyla ilgili ilk kez konuştu
20:07 Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarışı tüm Türkiye konuşuyor
19:53 THY, İstanbul'daki 31 seferini iptal etti
19:36 Küçükçekmece Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor
19:30 Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
19:21 Çin, Dünya'dan ne saklıyor? Herkesten gizlenen bölgede heyecan yarattı
19:16 Gedson'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
19:14 Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi
19:10 İrem Derici konsere giderken mahsur kaldı
19:06 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 20:20:52. #1.11#
SON DAKİKA: Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan hakem tepkisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement