Altay büyük balık kaçırdı - Son Dakika
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Altay büyük balık kaçırdı

18.06.2022 11:13
Altay büyük balık kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'den 371 milyon TL borç yüküyle 1'inci Lig'e düşen Altay'da ödemesi yapılmayınca sezon bitmeden sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüple bağlarını koparan kaleci Mateusz Lis'in dün İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'la 5 yıllık kontrat imzalaması İzmir...

Spor Toto Süper Lig'den 371 milyon TL borç yüküyle 1'inci Lig'e düşen Altay'da ödemesi yapılmayınca sezon bitmeden sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüple bağlarını koparan kaleci Mateusz Lis'in dün İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'la 5 yıllık kontrat imzalaması İzmir temsilcisini derinden yaraladı. Sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan oyuncuya ve Polonya'daki eski kulübüne borçlu kalan İzmir temsilcisi, Lis'in transferinden milyon Euro'luk bonservis geliri elde etme şansını da kaçırdı.

Altay'da 20 Mayıs'ta göreve gelen yeni yönetim, Polonyalı file bekçisinin transferiyle ilgili önceki dönemde görev yapan Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimi hedef gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada kaleci Lis'in 175 bin Euro alacağının ödenmemesi üzerine 1 Nisan'da kulübe ihtarname gönderdiği, 15 Nisan'a kadar ödeme yapılmaması nedeniyle serbest kalma hakkı kazanmasına rağmen oyuncunun 30 Nisan'a kadar iyi niyet çerçevesinde kulüpte kaldığı belirtildi.

WISLA KRAKOW'A 600 BİN EURO BORÇ

Polanyalı kaleci Mateusz Lis'in 30 Nisan'dan sonra takımdan ayrıldığı ve 3 Mayıs'ta fesih bildirimini kulübe gönderdiği açıklandı. Yeni yönetimin 25 yaşındaki kalecinin alacaklarını ödeyerek yeni sözleşme imzalama ve satıştan pay alma teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin sonuçsuz kaldığı ifade edildi. Altay'ın Lis'in eski kulübü Wisla Krakow'a 600 bin Euro ödenmemiş bonservis ücreti borcu olduğu bildirildi. Kaleci Lis'in Southampton'dan alacağı ücret, Altay'la 3 yıllığına anlaştığı 1 milyon 350 bin Euro'dan düşük olması halinde siyah-beyazlılar aradaki farkı da ödemek zorunda kalacak.


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Kaynak: DHA

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