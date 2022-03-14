Altay'da başarının sırrı savunma - Son Dakika
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Altay'da başarının sırrı savunma

14.03.2022 12:05
Altay'da başarının sırrı savunma

Spor Toto Süper Lig'de evinde aldığı 1-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kümede kalma umutlarını artıran Altay, son 6 haftada başarılı bir savunma performasına imza atarak 11 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig'de evinde aldığı 1-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kümede kalma umutlarını artıran Altay, son 6 haftada başarılı bir savunma performasına imza atarak 11 puan topladı. Teknik direktör Serkan Özbalta göreve gelmeden önce çıktığı 23 maçta kalesinde gördüğü 38 golle maç başına 1.65 gol yiyen siyah-beyazlılar, genç teknik adamın dümene geçmesiyle 6 karşılaşmada toplam 3 gol yiyerek bu rakamı maç başına 0.5 gole düşürdü.

Bu periyotta Göztepe'yi 2-0, Gaziantep FK'yı 3-2, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenip, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Altay, sadece Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, ligde son 6 maçta en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkat çekti. İzmir temsilcisinde özellikle Polonyalı kaleci Lis yaptığı kritik kurtarışlarla takımı ayakta tutarken, defans hattında Cebrail, Murat Akça, Björkander gibi oyuncular da rakip forvetleri pek çok kez durdurmayı başardı.


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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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