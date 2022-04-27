Altay'da İbrahim Akman aday olmayacak - Son Dakika
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Altay'da İbrahim Akman aday olmayacak

27.04.2022 09:08
Altay'da İbrahim Akman aday olmayacak

Altay Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Bora Dülger, siyah-beyazlı kulübün 28 Nisan Perşembe günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulu öncesinde İbrahim Akman'ın aday olmayacağını Yüksek Divan Kuruluna bildirdiğini açıkladı.

Altay Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Bora Dülger, siyah-beyazlı kulübün 28 Nisan Perşembe günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulu öncesinde İbrahim Akman'ın aday olmayacağını Yüksek Divan Kuruluna bildirdiğini açıkladı.

Altay Yüksek Divan Kurulu olarak İbrahim Akman ile Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde bir araya geldiklerini belirten Altay Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Bora Dülger, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Özgür Ekmekçioğlu, aday olacak isimlerin önünü hızlı bir şekilde açmak amacıyla başkanlık görevini bıraktığını ifade eden Dülger, "İbrahim Akman'ın da bir liste hazırlığı içerisinde olması nedeniyle Altay Yüksek Divan Kurulu olarak kendisiyle görüştük. Akman, 25 Nisan Pazartesi akşamı Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde yaptığımız bu toplantıda, ekibiyle birlikte bir hazırlık içerisinde olduğunu ve Ekmekçioğlu'ndan alacakları konusunda fedakarlık beklediğini Yüksek Divan Kuruluna bildirdi. 26 Nisan Salı günü ise camiamızın önemli ismi Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde Özgür Ekmekçioğlu ve İbrahim Akman'ı, Prof. Dr. Ahmet Çoker'in de katılımıyla bir araya getirdik. Benim de yer aldığım bu toplantıda Ekmekçioğlu, Özgener'in de isteğini geri çevirmeyerek 92 milyon TL'yi bulan alacağının 30 milyon TL'sini Akman'ın aday olması durumunda bağışlayacağını ve kalan bölümüne ise temlik koymayacağını açıkladı. Akman, çok pozitif geçen bu toplantıdan ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapacağını söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerinde ise aday olma fikrinden vazgeçtiğini Yüksek Divan Kuruluna bildirdi" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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