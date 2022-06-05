Altay'da Kaloğlu belirsizliği - Son Dakika
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Altay'da Kaloğlu belirsizliği

05.06.2022 11:34
Altay'da Kaloğlu belirsizliği

SPOR Toto Süper Lig'e veda eden Altay'da geçen sezon dördüncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu'nun yeni sezonda takımın başında yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

SPOR Toto Süper Lig'e veda eden Altay'da geçen sezon dördüncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu'nun yeni sezonda takımın başında yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı ekibin başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan ve Altay'ın küme düşmesine engel olamayan genç teknik adamın tatil için Almanya'da olduğu öğrenildi. Yönetim, sözleşmesi devam eden teknik patron Sinan Kaloğlu konusunda aceleci davranmıyor.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu ile temas halinde olduklarını dile getiren Başkan Ayhan Dündar, "Sinan hoca tatile çıktı. Gitmeden önce tanıştık, kendisini yolcu ettik. Net bir görüşme yapmadık. Şartlar oluşursa yola devam ederiz. Teklifler alıyor olabilir, kendisinin de tasarrufu önemli. Oyuncu grubunu yeterli bulmayabilir. Yurtdışından geldiğinde planlama yapacağız. Sinan hoca zaten Altaylı. Yeni sezon için öncelikli durumumuz kadro yapılanması" diye konuştu.


- İzmir
Altay'da Kaloğlu belirsizliği
Altay'da Kaloğlu belirsizliği
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Kaynak: DHA

Sinan Kaloğlu, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Kaloğlu belirsizliği - Son Dakika

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